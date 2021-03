Il grido di dolore dall'ospedale fronte del Covid: 'Qui siamo allo stremo, serve personale, reintegrate i pensionati del 2020' (Di giovedì 18 marzo 2021) PESARO Ad un anno dall'inizio della pandemia, e in aria di terza ondata Covid, si alza la pressione sull'azienda ospedaliera Marche Nord per carenza di personale sanitario, medico e tecnico ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 18 marzo 2021) PESARO Ad un anno'inizio della pandemia, e in aria di terza ondata, si alza la pressione sull'azienda ospedaliera Marche Nord per carenza disanitario, medico e tecnico ...

