Il Governo spagnolo frena: niente pubblico per la Copa del Rey (Di giovedì 18 marzo 2021) Sembrava tutto fatto, ma il via libera non è arrivato. Le finali Copa del Rey si giocheranno a porte chiuse, rimandando a data da destinarsi il ritorno allo stadio dei tifosi spagnoli. A riportarlo è il quotidiano Marca. Nella giornata di ieri, la Rfef, federcalcio spagnola, aveva informato che avrebbe discusso con la Junta dell'Andalusia L'articolo

