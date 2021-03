Il gol di Castagnetti fa il giro del mondo: si candida a vincere il premio Puskas (Di giovedì 18 marzo 2021) L’eurogol di Castagnetti segnato con la maglia della Cremonese si candida a vincere il premio Puskas, il gol dell’anno Il gran gol CLICCA di Castagnetti, calciatore della Cremonese, squadra militante in serie cadetta, sta facendo il giro del mondo. Il giocatore ha realizzato calciando da 70 metri con un forte sinistro una palla lanciata verso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) L’eurogol disegnato con la maglia della Cremonese siil, il gol dell’anno Il gran gol CLICCA di, calciatore della Cremonese, squadra militante in serie cadetta, sta facendo ildel. Il giocatore ha realizzato calciando da 70 metri con un forte sinistro una palla lanciata verso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

pisto_gol : Michele Castagnetti (Cremonese) segna all’Entella da 70 metri : il suo gol entrerà nel Guinness dei Primati? - danyfantas : RT @CGrigiorosso: GOL CLAMOROSO DI MICHELE #CASTAGNETTI IN ENTELLA-CREMONESE! SEGNA DA CASA SUA! #SerieB - aveck1989 : RT @CGrigiorosso: GOL CLAMOROSO DI MICHELE #CASTAGNETTI IN ENTELLA-CREMONESE! SEGNA DA CASA SUA! #SerieB - kethda6 : RT @CGrigiorosso: GOL CLAMOROSO DI MICHELE #CASTAGNETTI IN ENTELLA-CREMONESE! SEGNA DA CASA SUA! #SerieB - TarRobb : RT @pisto_gol: Michele Castagnetti (Cremonese) segna all’Entella da 70 metri : il suo gol entrerà nel Guinness dei Primati? -