Il giorno delle vittime del Covid, Gori: «Li celebriamo con un bosco, un’opera viva» – Il video (Di giovedì 18 marzo 2021) «Non c’è un bergamasco che non abbia dovuto addio a qualcuno di caro». Con queste parole il sindaco di Bergamo Giorgio Gori apre l’inaugurazione del bosco della memoria per le vittime Covid, l’area verde dedicata dalle alle vittime decedute a causa del virus. Il bosco, «monumento vivo» Alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il primo cittadino di Bergamo ha ricordato le oltre 6mila vittime della provincia causate dal virus e sottolineato come dietro i numeri ci sia «una storia spezzata, affetti spazzati via, lo strazio di chi ha voluto loro bene». A distanza di un anno dalle immagini dei mezzi militari che trasportavano le salme, «quello straziante corteo che trasportava in altre città le salme dei nostri concittadini», Gori ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) «Non c’è un bergamasco che non abbia dovuto addio a qualcuno di caro». Con queste parole il sindaco di Bergamo Giorgioapre l’inaugurazione deldella memoria per le, l’area verde dedicata dalle alledecedute a causa del virus. Il, «monumento vivo» Alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, il primo cittadino di Bergamo ha ricordato le oltre 6miladella provincia causate dal virus e sottolineato come dietro i numeri ci sia «una storia spezzata, affetti spazzati via, lo strazio di chi ha voluto loro bene». A distanza di un anno dalle immagini dei mezzi militari che trasportavano le salme, «quello straziante corteo che trasportava in altre città le salme dei nostri concittadini»,ha ...

