Il giocatore del Cagliari Nainggolan non ha detto che Ronaldo guarderà la Champions dal divano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il 16 marzo su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporterebbe una presunta dichiarazione del calciatore delRadja. Dopo la partita di domenica 14 marzo– Juventus, finita 1 a 3 grazie ad una tripletta di Cristiano, ildelavrebbe affermato: «Seha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol dovevi segnarli inmartedì e ora i quarti lisulcome me». Si tratta di una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessuno degli account social ufficiali di...

