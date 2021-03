Il Garante della privacy irlandese è nel mirino per aver rallentato le sanzioni contro Facebook e altre grandi compagnie digitali (Di giovedì 18 marzo 2021) Niall Carson/PA WireNel contesto del ricorso contro Facebook per il trasferimento dei dati degli utenti europei negli Stati Uniti, l’autorità irlandese per la protezione dei dati personali (Dpc) è stata accusata di non aver applicato correttamente le misure previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Gdpr). Le accuse provengono dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (Libe) e dall’autorità tedesca per la protezione dei dati (Bfdi). Secondo Libe e Bfdi, l’autorità irlandese starebbe ritardando l’applicazione delle misure di infrazione contro le grandi compagnie del digitale che hanno sede in Irlanda e, in particolare, contro Facebook. ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) Niall Carson/PA WireNel contesto del ricorsoper il trasferimento dei dati degli utenti europei negli Stati Uniti, l’autoritàper la protezione dei dati personali (Dpc) è stata accusata di nonapplicato correttamente le misure previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Gdpr). Le accuse provengono dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (Libe) e dall’autorità tedesca per la protezione dei dati (Bfdi). Secondo Libe e Bfdi, l’autoritàstarebbe ritardando l’applicazione delle misure di infrazioneledel digitale che hanno sede in Irlanda e, in particolare,. ...

Advertising

luposilenzioso2 : RT @lorypil66: Il garante della privacy si è già detto contrario quindi abbassate le ali - lorypil66 : Il garante della privacy si è già detto contrario quindi abbassate le ali - JosefK____ : Sono molto curioso di conoscere il parere del garante della Costituzione Mattarella sull'anticostituzionale #passaportovaccinale. - GiaDominici : RT @FPA_net: Alle ore 10 nuova intervista per #RestartItalia ???? @GiaDominici intervista @guidoscorza, membro del Collegio del Garante dell… - IleniaC80 : @LiciaRonzulli Cioè fatemi capire... il datore di lavoro non ha diritto di saperlo (e meno male) in base a quanto d… -