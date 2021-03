Il Fondo risparmiatori è fermo | pagati solo 45 milioni su 1 | 5 miliardi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Soldi in tempi rapidi e con procedure snelle. Erano queste le promesse fatte aitraditi dalle banche da Matteo Salvini e Luigi Di Maio il 9 febbraio 2019, quando il governo giallovederde si era trovato ad affrontare, al Palasport Palladio di Vicenza, la rabbia dei cittadini che chiedevano giustizia, coinvolti loro malgrado nel crack degli istituti ai quali avevano affidato i propri soldi. Tempi brevi, insomma, e unistituito appositamente per assecondare le loro ragioni. A oltre due anni di distanza, però, le belle promesse hanno lasciato il posto all’ennesima delusione, che ha il sapore della beffa. I numeri degli indennizzidal Fir, il, a fronte delle domande inoltrate, sono la fotografia di un fallimento. Secondo Consap, la società del Tesoro ...

