Il flirt tra Gascoigne e Martani rivelato dai tabloid inglesi (Di venerdì 19 marzo 2021) I tabloid inglesi hanno diffuso la notizia circa un presunto flirt tra i naufraghi Paul Gascoigne e Daniela Martani, in gara a L’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi 2021, il flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Ihanno diffuso la notizia circa un presuntotra i naufraghi Paule Daniela, in gara a L’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi 2021, iltra Paule Danielasu Notizie.it.

Advertising

laveraEra_ : RT @real_Poseidone: mi mancano i flirt a caso tra pat pat e achi :,) - real_Poseidone : mi mancano i flirt a caso tra pat pat e achi :,) - gossipnewitalia : Il The Mirror monta un articolo sul flirt tra due concorrenti de L'isola dei famosi, Paul Gascoigne e Daniela Marta… - daaniele16 : Non capisco tutta questa gran notizia sul flirt tra #Biden e #Putin #18marzo - serendipithar : HO TROVATO UN LOCAL SI TWITTER TRA L’ALTRO UN MIO VECCHIO FLIRT BELLISSIMO MA CHE NON USA PIÙ OER FORTUNA MADONNA RAGA -