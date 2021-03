Il figlio di 8 anni racconta al patrigno della sua relazione. Mamma impazzisce e dà fuoco al piccolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha versato della benzina nella bocca di suo figlio di otto anni e gli ha dato fuoco. Un gesto atroce, quello di Anastasia Baulina, 31 anni. La donna, che lavora come cassiera, ha preso suo figlio Andrey in cortile, gli ha versato del carburante addosso e in bocca e ha messo fuoco al piccolo. Pare che il bimbo abbia raccontato al patrigno che la donna aveva una relazione extraconiugale, ed è stato proprio questo a far perdere la testa alla 31enne. Il bambino è deceduto in ospedale a Kursk, in Russia, in seguito alle orribili ustioni che hanno interessato il 45% del suo corpo. LEGGI ANCHE => I genitori gli chiedono di spegnere un video per andare a letto: li accoltella e uccide il ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha versatobenzina nella bocca di suodi ottoe gli ha dato. Un gesto atroce, quello di Anastasia Baulina, 31. La donna, che lavora come cassiera, ha preso suoAndrey in cortile, gli ha versato del carburante addosso e in bocca e ha messoal. Pare che il bimbo abbiato alche la donna aveva unaextraconiugale, ed è stato proprio questo a far perdere la testa alla 31enne. Il bambino è deceduto in ospedale a Kursk, in Russia, in seguito alle orribili ustioni che hanno interessato il 45% del suo corpo. LEGGI ANCHE => I genitori gli chiedono di spegnere un video per andare a letto: li accoltella e uccide il ...

