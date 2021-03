Il fenomeno Diallo, dal traffico di bambini allo United: «I suoi provini duravano 5 minuti, troppo forte» (Di giovedì 18 marzo 2021) Amad Diallo è arrivato in Italia “grazie” ai trafficanti di bambini, e poi in Inghilterra per 37 milioni sterline. Un “fenomeno” che segnato il suo primo gol in Premier da predestinato, e che si porta questa etichetta addosso praticamente da sempre. Un talento assoluto per cui tutti i più grandi club italiani si sono fatti la guerra, prima che a spuntarla fosse il Manchester United, strappandolo all’Atalanta. Due squadre – origine e destinazione – a garanzia di qualità. Il Telegraph ha raccontato la sua storia parlando con Enzo Guerri, presidente del suo primo club italiano, il Boca Barco, un club dilettantistico che si allena a mezz’ora di macchina da Parma, e usa i colori del Boca Juniors. Il viaggio di Diallo dalla Costa d’Avorio all’Italia è stato oggetto di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Amadè arrivato in Italia “grazie” ai trafficanti di, e poi in Inghilterra per 37 milioni sterline. Un “” che segnato il suo primo gol in Premier da predestinato, e che si porta questa etichetta addosso praticamente da sempre. Un talento assoluto per cui tutti i più grandi club italiani si sono fatti la guerra, prima che a spuntarla fosse il Manchester, strappandolo all’Atalanta. Due squadre – origine e destinazione – a garanzia di qualità. Il Telegraph ha raccontato la sua storia parlando con Enzo Guerri, presidente del suo primo club italiano, il Boca Barco, un club dilettantistico che si allena a mezz’ora di macchina da Parma, e usa i colori del Boca Juniors. Il viaggio didalla Costa d’Avorio all’Italia è stato oggetto di ...

Advertising

napolista : Il fenomeno Diallo, dal traffico di bambini allo United: «I suoi provini duravano 5 minuti, troppo forte» Lo raccon… - cerucrazia : RT @MandyFresco: @_enz29 @macho_morandi @Merr88_ Diallo 300min in europa league Merdoni solo con il culo attaccato ad handanovic e 30 difen… - MandyFresco : @_enz29 @macho_morandi @Merr88_ Diallo 300min in europa league Merdoni solo con il culo attaccato ad handanovic e 3… - MandyFresco : RT @_enz29: @MandyFresco @macho_morandi @Merr88_ Bastoni gli insegna il mestiere a loro dai non dire cazzate Diallo è un fenomeno e infatt… - imperialinter : RT @_enz29: @MandyFresco @macho_morandi @Merr88_ Bastoni gli insegna il mestiere a loro dai non dire cazzate Diallo è un fenomeno e infatt… -