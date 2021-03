Il Cremlino risponde a Biden: "Molto male, parole senza precedenti" (Di giovedì 18 marzo 2021) Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni americane di novembre, dopo un'intervista tv del presidente Biden. 'Lei conosce Putin. Pensa che sia un killer?', gli è stato chiesto. 'Lo penso', ha risposto, promettendo che il leader del Cremlino 'pagherà un prezzo' per aver tentato di influenzare il voto Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni americane di novembre, dopo un'intervista tv del presidente. 'Lei conosce Putin. Pensa che sia un killer?', gli è stato chiesto. 'Lo penso', ha risposto, promettendo che il leader del'pagherà un prezzo' per aver tentato di influenzare il voto

