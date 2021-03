Il creatore di Holly e Benji | “Maradona era Holly”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 marzo 2021) Yoichi Takahashi, autore del manga Captain Tsubasa, ha rilasciato un’intervista a Revista Libero svelando un segreto riguardo la figura di Oliver. Il fumettista ha infatti spiegato che il personaggio è ispirato a Diego Armando: “C’è molto dinella mia opera”, ha spiegato. Takahashi ha poi continuato spiegando da dove è nata questa passione per il Pibe de Oro: “Era il Mondiale Under 20, nel ’79. Non sono mai andato allo stadio, ma lo seguivo.in Giappone non poteva non avere gli occhi su di sé. Ero un assistente, non avevo ancora debuttato da fumettista. E stavo disegnando la bozza di Captain Tsubasa.fu il migliore calciatore della competizione, vinse il Mondiale. Non c’erano dubbi, era il più forte di tutti“. L’artista giapponese ha poi concluso: “Oliver non avrebbe mai potuto fare ...