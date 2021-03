Il Covid fa volare la Banche online senza vantaggi per il cliente

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 marzo 2021) La pandemia ha modificato profondamente abitudini e stili di vita dei cittadini, che a causa del lockdown e delle restrizioni si sono trovati a effettuare da remoto tutta una serie di attività che in precedenza si svolgevano in pre. Come le operazioni bancarie: sempre più consumatori nel corso dell'ultimo anno hanno interagito con le loroattraverso canali digitali. Il mercato dell'internet banking nel 2019 valeva 11,43 miliardi di dollari, e nel 2027, secondo Allied Market Research, raggiungerà i 31,81 miliardi, con una crescita del 178%. Il World Retail Banking Report di Capgemini descrive con i numeri l'evoluzione dei comportamenti di consumo: oltre la metà (57%) dei clienti bancari adesso preferisce l'internet banking, in aumento rispetto al 49% registrato prima dell'avvento del-19, e il 55% predilige l'utilizzo ...