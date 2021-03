Il cortometraggio La Panchina Di Ferro di Diaphorá ispirato a Tiziano Ferro (Di giovedì 18 marzo 2021) Esce il cortometraggio La Panchina Di Ferro di Diaphorá, un’associazione di Latina, che si è ispirata alla famosa Panchina sulla quale Tiziano Ferro ha scritto Xdono per il titolo del suo progetto Il cortometraggio sarà disponibile in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina venerdì 19 marzo, alle ore 18.00. Il lavoro fa parte del progetto La Cultura E L’Arte Al Tempo Del Covid e si focalizza su temi importanti come il rispetto, l’accoglienza, l’ascolto, fondamentali in un momento storico particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. La riflessione parte dalla storia di due amici che si trovano a condividere le origini nella città di Latina, nella regione Lazio, la stessa che ha visto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Esce ilLaDidi, un’associazione di Latina, che si è ispirata alla famosasulla qualeha scritto Xdono per il titolo del suo progetto Ilsarà disponibile in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina venerdì 19 marzo, alle ore 18.00. Il lavoro fa parte del progetto La Cultura E L’Arte Al Tempo Del Covid e si focalizza su temi importanti come il rispetto, l’accoglienza, l’ascolto, fondamentali in un momento storico particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. La riflessione parte dalla storia di due amici che si trovano a condividere le origini nella città di Latina, nella regione Lazio, la stessa che ha visto ...

LatinaBiz : Locandina Continuiano, in questo periodo di zona rossa, gli eventi sostenuti dal Comune di Latina attraverso il ba… - LaNotPontina : Venerdì 19 marzo, alle ore 18, sulla pagina Facebook del Comune di Latina sarà trasmesso in prima visione il cortom… - News_24it : LATINA - Venerdì 19 marzo, alle ore 18, sulla pagina Facebook del Comune di Latina sarà trasmesso in prima visione… -