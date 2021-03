Il Bayern Monaco punta Nagelsmann per il dopo Flick (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano le indiscrezioni sul futuro di Nagelsmann, tecnico secondo molti predestinato e che avrà sicuramente un futuro dorato. L’attuale tecnico del Lipsia è corteggiato da molte squadre, come il Barcellona come abbiamo scritto qualche giorno fa. Intanto però anche il Bayern Monaco punta Nagelsmann, nonostante l’attuale tecnico Flick stia facendo benissimo alla guida dei bavaresi. QUANTO COSTA SCIPPARE Nagelsmann AL LIPSIA? Come affermato da lui stesso nei giorni scorsi, il contratto da allenatore di Nagelsmann con il Lipsia non è ancora scaduto, con la sua durata che terminerà a giugno 2023. Nonostante ciò sembra davvero esserci la fila per portarsi a casa le prestazioni da allenatore del “predestinato”, con i migliori club europei che lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano le indiscrezioni sul futuro di, tecnico secondo molti predestinato e che avrà sicuramente un futuro dorato. L’attuale tecnico del Lipsia è corteggiato da molte squadre, come il Barcellona come abbiamo scritto qualche giorno fa. Intanto però anche il, nonostante l’attuale tecnicostia facendo benissimo alla guida dei bavaresi. QUANTO COSTA SCIPPAREAL LIPSIA? Come affermato da lui stesso nei giorni scorsi, il contratto da allenatore dicon il Lipsia non è ancora scaduto, con la sua durata che terminerà a giugno 2023. Nonostante ciò sembra davvero esserci la fila per portarsi a casa le prestazioni da allenatore del “predestinato”, con i migliori club europei che lo ...

