Il 19 marzo data decisiva per bonus collaboratori sportivi: la situazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Occorre fare molta attenzione agli sviluppi sulla questione bonus collaboratori sportivi, considerando che tra oggi e domani vivremo ore decisive per quanto concerne il sostegno da assicurare alla categoria. Almeno per quanto riguarda la prima finestra di questo 2021. Ci sono un po’ di elementi da prendere in esame oggi 18 marzo, in modo da inquadrare al meglio la situazione, dopo svariate settimane di incertezza. Vediamo dunque in quale direzione stiamo andando al momento. Da Sport e Salute un segnale sul bonus collaboratori sportivi del 2021 Partiamo dal presupposto che in queste ore siano sia arrivata una comunicazione ufficiale direttamente da Sport e Salute, tramite post Facebook, con cui sono state fornite indicazioni confortanti a tutti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Occorre fare molta attenzione agli sviluppi sulla questione, considerando che tra oggi e domani vivremo ore decisive per quanto concerne il sostegno da assicurare alla categoria. Almeno per quanto riguarda la prima finestra di questo 2021. Ci sono un po’ di elementi da prendere in esame oggi 18, in modo da inquadrare al meglio la, dopo svariate settimane di incertezza. Vediamo dunque in quale direzione stiamo andando al momento. Da Sport e Salute un segnale suldel 2021 Partiamo dal presupposto che in queste ore siano sia arrivata una comunicazione ufficiale direttamente da Sport e Salute, tramite post Facebook, con cui sono state fornite indicazioni confortanti a tutti ...

