Il 19 marzo 2021 esce l’album “Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles” (Di giovedì 18 marzo 2021) La cantante Martha J. e il pianista e compositore Francesco Chebat tornano al jazz acustico con un lavoro dedicato ai Favolosi Quattro di Liverpool. Dopo le anticipazioni degli scorsi mesi con quattro video sul loro canale YouTube, Martha J. e Francesco Chebat pubblicano il loro nuovo album registrato live in studio: “Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles”. In questo nuovo lavoro, Martha e Chebat propongono una selezione di canzoni dei Fab Four, arrangiate in chiave jazz e suonate con Roberto Piccolo al contrabbasso e Gionata Giardina alla batteria. l’album è disponibile su Band Camp in versione vinile e chiavetta USB.Il progetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) La cantanteJ. e il pianista e compositore Francescotornano al jazz acustico con un lavoro dedicato ai Favolosi Quattro di Liverpool. Dopo le anticipazioni degli scorsi mesi con quattro video sul loro canale YouTube,J. e Francescopubblicano il loro nuovo album registrato live in studio: “J.the”. In questo nuovo lavoro,propongono una selezione di canzoni dei Fab Four, arrangiate in chiave jazz e suonate con Roberto Piccolo al contrabbasso e Gionata Giardina alla batteria.è disponibile su Band Camp in versione vinile e chiavetta USB.Il progetto ...

Advertising

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - NaliOfficial : Domande, curiosità & so much more?? Preparatevi perchè il 31 Marzo all'evento online esclusivo su Fetrlinelli Live p… - MediasetPlay : Siete la voce che non smetteremo mai di ascoltare. Il silenzio che fa ancora rumore. Il ricordo che vivrà per sempr… - Franc_1992 : RT @sabrina__sf: Putin the best ?????? È MERAVIGLIOSOOOOO. Risponde all'attacco personale di Biden: 'gli auguro ogni bene' sottolineando di n… - epall88 : RT @SkyTG24: La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: -