Ibrahimovic: "Voglio vincere un trofeo. Futuro? Non posso dire niente ora"

Zlatan Ibrahimovic ha risposto così alle domande sul suo Futuro ai microfoni di Sky Sport, poco dopo l'eliminazione in Europa League del suo Milan: "Voglio giocare per vincere qualcosa, c'è ancora qualche partita per vincere e al momento siamo secondi, dobbiamo continuare la corsa per vincere il campionato. Poi se arriviamo in Champions è bello ma l'obiettivo è vincere un trofeo. Per il prossimo anno non posso dire niente, al momento siamo qua".

