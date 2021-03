Ibrahimovic: 'Giocherò nella Svezia perché lo merito, non perché sono Zlatan' (Di giovedì 18 marzo 2021) "sono stato convocato in nazionale perché lo merito, non perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic". È questo il senso delle parole del fuoriclasse del Milan al canale Youtube della federcalcio svedese. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) "stato convocato in nazionalelo, nonmi chiamo". È questo il senso delle parole del fuoriclasse del Milan al canale Youtube della federcalcio svedese. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Giocherò Ibrahimovic: 'Giocherò nella Svezia perché lo merito, non perché sono Zlatan' Insomma, non sono stato chiamato perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic. Lo merito per il valore che aggiungo alla rosa".

