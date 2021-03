I soliti ignoti, la risposta “incredibile” di Piero Pelù. Amadeus resta senza parole: «Che hai detto?» (Di giovedì 18 marzo 2021) . Pochi minuti fa, è terminata la puntata del programma di Rai1. Ospite-detective del giorno, Piero Pelù che ha presentato il suo libro autobiografico “Spacca l’infinito”. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all’Istituto Spallanzani di Roma. Purtroppo, Piero Pelù, nonostante un’ottima indagine, non riesce a indovinare il parente misterioso e la puntata termina con un nulla di fatto. Ma durante il percorso, è una risposta del cantante ad aver attrattatto l’attenzione dei fan. Il co-fondatore dei Litfiba chiede un indizio a una degli ignoti, lei risponde così: «Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto». Appare evidente a tutti che si tratti della stilista di piatti, ma Pelù dà una risposta inaspettata: «Visto che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021) . Pochi minuti fa, è terminata la puntata del programma di Rai1. Ospite-detective del giorno,che ha presentato il suo libro autobiografico “Spacca l’infinito”. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all’Istituto Spallanzani di Roma. Purtroppo,, nonostante un’ottima indagine, non riesce a indovinare il parente misterioso e la puntata termina con un nulla di fatto. Ma durante il percorso, è unadel cantante ad aver attrattatto l’attenzione dei fan. Il co-fondatore dei Litfiba chiede un indizio a una degli, lei risponde così: «Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto». Appare evidente a tutti che si tratti della stilista di piatti, madà unainaspettata: «Visto che ...

Advertising

bitrivee : RT @briobluilikeyou: PELÙ CHE A I SOLITI IGNOTI FA 'ma ti ricordi a sanremo l'anno scorso che ho scippato una signora' PIERO NON SE LO SCOR… - danielpommier : @GenCar5 Non e' questo il punto. Ma che una persona che dovrebbe essere al massimo della propria vita professionale… - rainbow_vals : RT @briobluilikeyou: PELÙ CHE A I SOLITI IGNOTI FA 'ma ti ricordi a sanremo l'anno scorso che ho scippato una signora' PIERO NON SE LO SCOR… - ilmessaggeroit : I soliti ignoti, pero Pelù e la risposta 'incredibile'. Amadeus resta senza parole: «Che hai detto?» - Giacomo_Brunoro : Leggere dell’ennesimo condono ti fa sentire un povero coglione, costretto ai salti mortali per pagare tutto per poi… -