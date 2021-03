I medici e gli infermieri italiani sono candidati al Nobel per la Pace (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano a combattere la pandemia in prima linea con determinazione e abnegazione: sono i medici, infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari italiani che ora, per questo, sono candidati al premio Nobel per la Pace 2021. La candidatura dell'intero «corpo sanitario» del nostro Paese è stata promossa dalla Fondazione Gorbachev di Piacenza - il cui presidente onorario è l'ex-presidente dell'Unione Sovietica (anche lui premio Nobel per la Pace) - che lo scorso maggio ha avviato una petizione raccogliendo circa 350mila adesioni a sostegno dell'iniziativa, che ora ha ottenuto il placet del comitato del Nobel di Oslo. Il presidente della fondazione Marzio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Continuano a combattere la pandemia in prima linea con determinazione e abnegazione:, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militariche ora, per questo,al premioper la2021. La candidatura dell'intero «corpo sanitario» del nostro Paese è stata promossa dalla Fondazione Gorbachev di Piacenza - il cui presidente onorario è l'ex-presidente dell'Unione Sovietica (anche lui premioper la) - che lo scorso maggio ha avviato una petizione raccogliendo circa 350mila adesioni a sostegno dell'iniziativa, che ora ha ottenuto il placet del comitato deldi Oslo. Il presidente della fondazione Marzio ...

