I Maneskin «zitti e buoni»: la band si autocensura per l'Eurovision Song Contest (Di giovedì 18 marzo 2021) Maneskin zitti e buoni, senza dire parolacce. I Maneskin si autocensurano per l'Eurovision Song Contest 2021: in virtù della vittoria all'Ariston, la band prenderà parte alla manifestazione canora internazionale con una versione edulcorata del proprio brano sanremese. Questo per assecondare le regole dell'Eurovision, che prevedono la squalifica delle canzoni che contengono imprecazioni o linguaggi scurrili. Dal 18 al 22 maggio prossimo, i vincitori di Sanremo 2021 approderanno pertanto a Rotterdam con delle modifiche al loro brano "zitti e buoni", che verrà accorciato alla durata di 3 minuti (lo prevede il medesimo regolamento) e subirà una censura in due versi: "Vi conviene ...

