I farmacisti in campo per le vaccinazioni anti-Covid. Oltre 5 mila sono già pronti (Di giovedì 18 marzo 2021) Per accelerare sulle vaccinazioni il governo punta anche sui farmacisti. Il via libera dovrebbe arrivare nell’ambito del decreto Sostegni, che domani sarà all’esame del Consiglio dei ministri. Ma già nel piano vaccinale presentato dal nuovo Commissario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, era previsto l’allargamento del numero del personale addetto ai vaccini tramite accordi, non solo con i medici di medicina generale, i medici odontoiatri, e gli specializzandi, ma anche con medici convenzionati ambulatoriali e i farmacisti. InOltre, la legge di bilancio 2021 prevede la figura di medici “supervisori” di riferimento. Gelmini: «Fondamentale coinvolgere i farmacisti» Così, anche i farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Per accelerare sulleil governo punta anche sui. Il via libera dovrebbe arrivare nell’ambito del decreto Sostegni, che domani sarà all’esame del Consiglio dei ministri. Ma già nel piano vaccinale presentato dal nuovo Commissario per l’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, era previsto l’allargamento del numero del personale addetto ai vaccini tramite accordi, non solo con i medici di medicina generale, i medici odontoiatri, e gli specializzandi, ma anche con medici convenzionati ambulatoriali e i. In, la legge di bilancio 2021 prevede la figura di medici “supervisori” di riferimento. Gelmini: «Fondamentale coinvolgere i» Così, anche ipotranno effettuare direttamente la somministrazione dei ...

