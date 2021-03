I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 18 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 24.935 casi positivi da coronavirus e 423 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.027 (193 in più di ieri), di cui 3.333 nei reparti di terapia intensiva (16 Leggi su ilpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 24.935 casi positivi dae 423 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.027 (193 in più di ieri), di cui 3.333 nei reparti di terapia intensiva (16

Advertising

sole24ore : Un anno di “cronaca critica della diffusione (dei dati) sul coronavirus” #nonèandatotuttobene… - Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie dell'Irlanda chiedono al governo di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nu… - Agenzia_Ansa : FLASH | In media annua, nel 2020 si osserva un calo dell'occupazione 'senza precedenti' (-456 mila, -2,0%). Lo indi… - Riccardo72R : RT @radiosilvana: Adry Webber @liliaragnar già sospesa da @TwitterSafety come @adrywebber continua a disinformare sul COVID. Quelle di cui… - Henry_FIM : RT @emifittipaldi: L'Italia è quel paese dove, centomila morti dopo, a Lega infila nel Cts un ingegnere campione di bridge. Uno che per mes… -