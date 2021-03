I capolavori della storia dell’arte rifatti con i Lego

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il grafico e motion designer coreano Lee Ki-young ha realizzato una serie di set con iche replicano fedelmente alcune delle opere più famoseoccidentale. Appassionato di arte visiva, Ki-young si è concentrato soprattutto sulla cura dei dettagli e delle ambientazioni sceniche, come potete vedere sfogliando la nostra gallery qui in alto. Oltre al mondopittura, nel tempo l’artista ha provato a replicare scene di film famosi, serie e fumetti: trovate questi lavori raccolti sul suo profilo Instagram. Wired.

