I camion di Bergamo e le morti degli altri | pur di non dirci la verità | ci consoliamo con lo shopping

(Di giovedì 18 marzo 2021) di Gabriele Gelmini Un anno fa, confinati nelle nostre case, abbiamo progressivamente smesso di cantare dai balconi per farci forza a vicenda a causa di un’immagine agghiacciante che resterà per un po’ impressa nella memoria collettiva: la lunga fila didell’Esercito ache trasportavano le numerose bare di chi aveva perso la battaglia contro il Covid. A lungo i giornali hanno discettato di come questa sarebbe stata la foto simbolo di un anno sui generis, e che avrebbe impresso una svolta incisiva alle nostre vite, soprattutto in vista della fine della pandemia: non saremmo più stati gli stessi, ora sì che abbiamo capito il senso della vita, il valore dei rapporti umani, rigetteremo il capitalismo sfrenato eccetera eccetera. Peccato che senza colpo ferire abbiamo fatto orecchie da mercante subito dopo la fine del lockdown. Ci siamo ...

Advertising

meb : Un anno fa i camion con le salme lasciavano Bergamo. Un’immagine che ha sconvolto tutti noi. Oggi… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - fanpage : Un anno fa l'Italia viveva il suo giorno più nero: 2978 vittime di Covid, mentre a Bergamo i camion dell'Esercito p… - alkhimiyah : RT @PamelaFerrara: Il #18marzo 2020 assistevamo alla processione dei camion che trasportavano le bare fuori da #Bergamo. Sono morte 100mila… - laGigogin : Quei camion che portavano via le bare da Bergamo penso siano rimasti nel ricordo di tutti. Qualcuno ha rimosso. Io… -

Ultime Notizie dalla rete : camion Bergamo

'Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona del nostro lutto nazionale. Imilitari che trasportavano fuori città centinaia di bare delle vittime della prima, ...... , nella Giornata della memoria per le vittime del Covid, postando l'immagine deidell'Esercito che trasportavano le bare dei morti per il Coronavirus fuori da. 'Il grande senso di ...Ieri il Senato ha approvato all’unanimità l’istituzione della Giornata nazionale per le vittime del Covid, che verrà celebrata ogni 18 marzo. E questa mattina Mario Draghi sarà a Bergamo per ricordare ...Il 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: la ricorrenza è stata istituita in Senato.