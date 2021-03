Hockey ghiaccio, Alps League 2021: si conclude la regular season. Ko Val Pusteria e Renon, vince Vipiteno (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella serata odierna si è disputato l’ultimo round della regular season dell’Alps Hockey League 2020-2021. Emessi dunque gli ultimi verdetti: Val Pusteria perde e chiude al terzo posto, le uniche italiane a vincere sono Cortina e Vipiteno. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Niente da fare per Val Pusteria, che cade in casa contro il Salisburgo per 2-4 e vede sfumare il secondo posto in classifica. I Lupi passano in vantaggio al 5? con Glira, ma subiscono la rimonta austriaca firmata Thaler (10?) e Feldner (27?); al 39? Carozza sfrutta una situazione di power play e pareggia i conti, ma al 49? Lutz realizza la rete decisiva e al 57? Rebernig chiude i giochi. Poco male per i gialloneri, che ora potranno concentrarsi ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella serata odierna si è disputato l’ultimo round delladell’2020-. Emessi dunque gli ultimi verdetti: Valperde e chiude al terzo posto, le uniche italiane are sono Cortina e. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Niente da fare per Val, che cade in casa contro il Salisburgo per 2-4 e vede sfumare il secondo posto in classifica. I Lupi passano in vantaggio al 5? con Glira, ma subiscono la rimonta austriaca firmata Thaler (10?) e Feldner (27?); al 39? Carozza sfrutta una situazione di power play e pareggia i conti, ma al 49? Lutz realizza la rete decisiva e al 57? Rebernig chiude i giochi. Poco male per i gialloneri, che ora potranno concentrarsi ...

