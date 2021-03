Hitman Sniper Assassins è il titolo mobile che offrirà una storia originale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Square Enix Montréal, lo studio pluripremiato dietro a Lara Croft GO,GO,?e?Deus Ex GO, ha annunciato tramite un comunicato stampa che i suoi team di sviluppo stanno lavorando a un nuovo gioco per dispositividi, chiamato provvisoriamente. Questo nuovo gioco per dispositiviunadi, con nuovi assassini giocabili e delle funzionalità di gioco inedite. Durante lo Square Enix Presents, ovvero la presentazione digitale dei titoli più attesi dell'iconica azienda, è stato mostrato un breve teaser trailer del gioco che potete vedere in calce a questo ...

Eurogamer_it : #HitmanSniperAssassins è il nuovo titolo mobile in arrivo prossimamente. -

IGN Italia

