Hailey Bieber: «Il mio stile chic & cool» (Di giovedì 18 marzo 2021) Disinvolta, fresca, grintosa. Non ci stupiamo che Hailey Bieber sia uno dei volti noti più apprezzati e tra le fashion addicted più amate. Il suo stile street fa tendenza fin dal suo debutto sulle passerelle, lasciando che contaminazioni all’occorrenza più classiche o a volte estrose ridefiniscano la sua estetica. Senza paura di cambiare e lasciarsi ispirare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Disinvolta, fresca, grintosa. Non ci stupiamo che Hailey Bieber sia uno dei volti noti più apprezzati e tra le fashion addicted più amate. Il suo stile street fa tendenza fin dal suo debutto sulle passerelle, lasciando che contaminazioni all’occorrenza più classiche o a volte estrose ridefiniscano la sua estetica. Senza paura di cambiare e lasciarsi ispirare.

Ultime Notizie dalla rete : Hailey Bieber Superga: è Hailey Bieber il nuovo volto della campagna Per la collezione primavera/estate 2021 il brand Superga ha scelto una testimonial d'eccezione: la super modella Hailey Bieber , moglie del cantante tra i più popolari del pianeta. Una scelta che va in pieno accordo con quello che questo brand cerca di trasmettere da sempre: freschezza, semplicità, uno stile ...

Kids' Choice Awards 2021: tutti i vincitori, dalle categorie internazionali a quelle italiane Quest'ultimo ha regalato anche una super performence durante la serata: presentato dalla moglie Hailey Baldwin Bieber , si è esibito sui suoi ultimi singoli, "Intentions", insieme al rapper Quavo, e ...

Hailey Bieber: «Il mio stile chic & cool» Vanity Fair Italia Hailey Bieber: «il mio stile chic & cool» Scelta da Superga come Global Ambassador, la modella si racconta, tra stile e passioni personali, mentre sullo sfondo di una inarrestabile New York prende vita la nuova campagna primavera-estate 2021 ...

Il racconto per immagini di Hailey Bieber e Superga per rifiorire in primavera Volto, corpo, sguardo ipnotico della nuova campagna Primavera Estate 2021 di Superga, Hailey Bieber (ci) parla di sostenibilità, women power e "quella luna di miele in costiera amalfitana...".

