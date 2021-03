Guida Tv Venerdì 19 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Guida Tv Venerdì 19 marzoCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 19 marzo Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:30 Canzone Segretaore 24:05 Tv7 Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 TG 2 Postore 21:20 The Good Doctor 4×09 1a Tv ore 22:05 The Resident 2×20-21 1a Tv Free ore 23:40 Gli Specialisti 1×05 Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blobore 20:20 Via dei Matti n°0 ore 20:40 Un posto al sole ore 21:20 Titolo V Programma d’informazione ore 23:30 Linea Notte Canale 5ore 18:50 Caduta Libera (replica) ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Ciao Darwin ore 1:30 Tg5 Italia 1ore 19.00 Amici ore 19:30 CSI Miamiore 21:30 Le Iene ore 01:00 Amici Rete 4ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv ore 20:30 Stasera Italia – ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Tv19Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv19Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:30 Canzone Segretaore 24:05 Tv7 Rai 2 ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 TG 2 Postore 21:20 The Good Doctor 4×09 1a Tv ore 22:05 The Resident 2×20-21 1a Tv Free ore 23:40 Gli Specialisti 1×05 Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blobore 20:20 Via dei Matti n°0 ore 20:40 Un posto al sole ore 21:20 Titolo V Programma d’informazione ore 23:30 Linea Notte Canale 5ore 18:50 Caduta Libera (replica) ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:45 Ciao Darwin ore 1:30 Tg5 Italia 1ore 19.00 Amici ore 19:30 CSI Miamiore 21:30 Le Iene ore 01:00 Amici Rete 4ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv ore 20:30 Stasera Italia – ...

