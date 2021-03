Guerriero | testo e significato del brano di Marco Mengoni

Leggi su zon

(Di giovedì 18 marzo 2021)è undi. Primo estratto dall’album “Parole in circolo”, sei volte disco di platino, il singolo ha venduto oltre 300.000 copie. EccoChi non ha mai canticchiato almeno una volta? Intensissima ballad diincentrata sulla forza e sul senso di protezione. Si tratta infatti di uno dei singoli di maggior successo del cantante di Viterbo, non a caso è stato certificato per ben sei volte disco di platino per oltre 300.000 copie vendute.è il primo estratto dall’album “Parole in circolo” (Sony Music, 2015) ed è stato scritto da Fortunato Zampaglione, Michele Canova e dallo stesso. Ilvanta ...