Gucci lancia le sneakers virtuali a 10 euro

Leggi su wired

(Di giovedì 18 marzo 2021) LeVirtual 25 (foto: Wanna)Si indossano, ma non ci si può camminare. Sono ledi: si acquistano al prezzo di una decina di, però esistono solo sullo schermo dello smartphone. Una sorta di filtro da calzare per scattarsi foto da condividere sui social o per passeggiare nelle piattaforme di gaming.te dalla maison di moda e disegnate dal direttore creativo Alessandro Michele, si chiamanoVirtual 25: sono caratterizzate dai colori fluo e hanno una particolare chiusura con la rotella al posto dei lacci. La loro caratteristica principale è quella di non esistere nel mondo reale, ma sono in quello virtuale. Le nuovesono nate dalla collaborazione con Wanna, fashion-tech company specializzata nel ...