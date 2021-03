“Guardate | aveva gli occhi scuri” Akash Kumar | la foto che smaschera il naufrago dell’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei2021 e le indiscrezioni e le segnalazioni su alcuni naufraghi si sprecano. Come, il modello e attore daglidi ghiaccio che, complice il suo bel faccino e il fisico statuario, ha deciso di intraprendere la carriera da modello che l’ha portato, in pochissimo tempo, a cambiare totalmente le sue abitudini e il suo stile di vita.ha partecipato a ”Ballando con le stelle 13”, ma era già stato in televisione nel 2014 a Temptation Island, dove ha ricoperto il ruolo di uno dei tentatori – si faceva chiamare Andrea – mentre nel 2016 a Ciao Darwin si è presentato come Pablo a Paolo Bonolis. Poi, due anni dopo, rieccolo sul piccolo schermo ma in Rai, a Ballando con le Stelle e con il nome di“Il mio vero nome è...