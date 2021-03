Green pass Covid, la soluzione dell'Unione Europea per tornare a viaggiare: ecco come funziona (Di giovedì 18 marzo 2021) In arrivo un lasciapassare, un Green pass Covid, per riprendere a viaggiare. Lo ha lanciato la Ue e si tratta di un certificato che da giugno consentirà una più agevole ripresa degli spostamenti transfrontalieri e del turismo. C'è un'industria da salvare, il turismo con i trasporti e gli altri servizi collegati come l'ospitalità, che rappresenta una fonte troppo significativa per il Pil di molte nazioni, soprattutto mediterraneee, per lasciarla languire un altro anno. Per consentire ai cittadini europei di tornare a viaggiare più facilmente, la Commissione Europea ha quindi presentato formalmente la proposta di un certificato che attesterà l'avvenuta vaccinazione (con i vari vaccini finora autorizzati), oppure la negatività ai test o ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) In arrivo un lasciaare, un, per riprendere a. Lo ha lanciato la Ue e si tratta di un certificato che da giugno consentirà una più agevole ripresa degli spostamenti transfrontalieri e del turismo. C'è un'industria da salvare, il turismo con i trasporti e gli altri servizi collegatil'ospitalità, che rappresenta una fonte troppo significativa per il Pil di molte nazioni, soprattutto mediterraneee, per lasciarla languire un altro anno. Per consentire ai cittadini europei dipiù facilmente, la Commissioneha quindi presentato formalmente la proposta di un certificato che attesterà l'avvenuta vaccinazione (con i vari vaccini finora autorizzati), oppure la negatività ai test o ...

