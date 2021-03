Grecia, Turchia Israele. Il risiko nel Mediterraneo e il ruolo di Biden (Di giovedì 18 marzo 2021) Due settimane. Tanto servirà per capire le intenzioni reali di Ankara nel Mediterraneo orientale, dopo le mille fughe in avanti: se scontro totale con Grecia e Israele sul gas o se di diplomatica attesa visto che tra 15 giorni ci dovrebbe essere il primo contatto telefonico Biden-Erdogan. Nel frattempo, a margine del secondo tavolo diplomatico con la Grecia, la Turchia fa filtrare rabbia per il fatto che Cipro, Israele e Grecia la scorsa settimana hanno firmato un accordo iniziale sulla posa del cavo di alimentazione sottomarino più lungo del mondo che collega le loro reti elettriche. DOPPIO SCOGLIO Recep Tayyip Erdo?an pretende che Israele, Grecia e Ue gli chiedano una sorta di nulla osta per lavorare nelle acque del ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Due settimane. Tanto servirà per capire le intenzioni reali di Ankara nelorientale, dopo le mille fughe in avanti: se scontro totale consul gas o se di diplomatica attesa visto che tra 15 giorni ci dovrebbe essere il primo contatto telefonico-Erdogan. Nel frattempo, a margine del secondo tavolo diplomatico con la, lafa filtrare rabbia per il fatto che Cipro,la scorsa settimana hanno firmato un accordo iniziale sulla posa del cavo di alimentazione sottomarino più lungo del mondo che collega le loro reti elettriche. DOPPIO SCOGLIO Recep Tayyip Erdo?an pretende chee Ue gli chiedano una sorta di nulla osta per lavorare nelle acque del ...

