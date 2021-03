Graduatorie terza fascia ATA: come posso scegliere la provincia migliore. Dove si controlla punteggio ultimo nominato (Di giovedì 18 marzo 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA: scegliere la provincia migliore è sicuramente difficile. E' possibile infatti che ci siano più domande rispetto al triennio precedente, che ci siano maggiori spostamenti. Forse si potrebbe consigliare di scegliere una provincia verso la quale si è concretamente motivati a spostarsi, anche per una supplenza di pochi giorni. A volte infatti le supplenze di pochi giorni si prolungano e permettono di acquisire punteggi e mesi di lavoro per arrivare ai fatidici 24 mesi per l'iscrizione nella graduatoria permanente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021)personale ATA:laè sicuramente difficile. E' possibile infatti che ci siano più domande rispetto al triennio precedente, che ci siano maggiori spostamenti. Forse si potrebbe consigliare diunaverso la quale si è concretamente motivati a spostarsi, anche per una supplenza di pochi giorni. A volte infatti le supplenze di pochi giorni si prolungano e permettono di acquisire punteggi e mesi di lavoro per arrivare ai fatidici 24 mesi per l'iscrizione nella graduatoria permanente. L'articolo .

