Graduatorie Ata terza fascia, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ministero in confusione” (Di giovedì 18 marzo 2021) "Il Miur sempre più in confusione anche con il cambio di timoniere. A giorni verrà pubblicato il bando per l’inserimento nelle Graduatorie ATA III fascia, di fatto, quindi, prima di quello per l’aggiornamento della graduatoria dei 24 mesi, utile per le immissioni in ruolo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) "Il Miur sempre più inanche con il cambio di timoniere. A giorni verrà pubblicato il bando per l’inserimento nelleATA III, di fatto, quindi, prima di quello per l’aggiornamento della graduatoria dei 24 mesi, utile per le immissioni in ruolo". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie Ata terza fascia, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ministero in confusione” - orizzontescuola : Aggiornamento graduatorie Ata da lunedì 22 marzo, FederATA conferma imminente pubblicazione e chiede rinvio - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, perché in tanti vogliono spostare aggiornamento a giugno - lentepubblica : #Graduatorie #TerzaFascia #ATA: il #Ministro non ha ancora firmato il #Decreto @FederazioneATA - scuolainforma : Personale ATA 2021, riapertura graduatorie III fascia: quando? -