Graduatorie ATA terza fascia, date ufficiali: domande dal 22 marzo al 22 aprile. NOTA Ministero e DECRETO

Aggiornamento Graduatorie di terza fascia ATA: si confermano le date di presentazione delle domande 22 marzo-22 aprile. E' quanto apprende Orizzonte Scuola.

