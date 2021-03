Governo manda al macero 60 milioni di cartelle | Letta il vecchio Pd

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Ultime schermaglie tra i partiti che sostengono il Governo Draghi. Domani il Consiglio dei ministri darà via libera al Decreto Sostegni che vale 32 miliardi di euro. Oggi il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha illustrato ai capigruppo parlamentari lo schema che sarà seguito. In particolare, 11 miliardi finiranno a tre milioni di imprese in difficoltà che, a seconda del fatturato, a partire dall’8 aprile riceveranno rimborsi da un minimo di mille a massimo 150mila euro. Per gli stagionali arrivano tre mensilità, complessivamente di 2.400 euro. Tra i partiti si litiga sulla sanatoria di 60 milioni di cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 per sbloccare il magazzino degli arretrati. Sembra una cifra enorme, in realtà vale appena il 7% del magazzino di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) che attualmente ammonta a quasi mille miliardi. Il ministro ha fissato il limite a 5mila euro ma la Lega spinge per alzarlo a 10mila. La decisione verrà presa domani.