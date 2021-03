golf | Tiger Woods torna a casa

Advertising

Filo2385Filippo : RT @SkySport: Tiger Woods dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: 'Sono tornato, grazie del sostegno' - titty_napoli : RT @SkySport: Tiger Woods dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: 'Sono tornato, grazie del sostegno' - SkySport : Tiger Woods dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: 'Sono tornato, grazie del sostegno' - sportli26181512 : Tiger Woods dimesso dall'ospedale dopo l'incidente: 'Sono tornato, grazie del sostegno': Con una nota su twitter, T… - AlessiaLautone : RT @LaPresse_news: Golf, Tiger Woods dimesso dall’ospedale un mese dopo l’incidente -

Ultime Notizie dalla rete : golf Tiger

la Repubblica

Woods a casa ma il rientro è ancora lontano Abbiamo chiesto a Fabio Verdoni, responsabile dell'unità operativa dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, un parere sulla tipologia d'......per diventare ogni giorno più forte' leggi anche Woods commosso per l'omaggio in rosso del'... suo amico e vicino di casa a Jupiter, in Florida,Woods è pronto ad affrontare l' ennesima ...L'americano ha lasciato l'ospedale dopo l'incidente di fine febbraio. Ora riposo prima della riabilitazione che potrà portarlo nuovamente alla vittoria, come avvenne per Hermann Maier ...Tiger Woods è tornato a casa, in Florida, per recuperare al meglio dopo il grave incidente d'auto, avvenuto nella periferia di Los Angeles, lo scorso 23 ...