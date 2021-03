Golf | Beau Hossler | che fine ha fatto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il giocatore statunitense dopo essere entrato nei primi 100 del World Ranking, si trova ora oltre la 300a posizione. Cheha: gli anni da Amateur Il giocatore statunitense negli anni da dilettante ha avuto successo in ben 14 competizioni tra cui ben cinque nel suo ultimo anno, il 2016. A soli 17 anni anniè riuscito a qualificarsi per il secondo anno consecutivo allo U.S. Open del 2012 dove è riuscito a passare il taglio ed arrivare al in 28a posizione. Era dal 1945 che un giocatore così giovane non passava il taglio allo U.S. Open. Il giovane statunitense è passato professionista nel 2016, con ancora un anno a disposizione nel college. Il passaggio a professionista Passato professionista si ...