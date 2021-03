Gli ex-grillini alla guerra contro Di Maio: «Era lui a spingere per il referendum contro l’euro» (Di giovedì 18 marzo 2021) Ahi che brutta la memoria corta. Soprattutto quando te la rinfacciano sub specie inconsequentiae, l’incoerenza dei latini. Il ministro Di Maio ne è tra i massimi campioni. Nell’arte di sostenere tutto e il suo contrario non solo eccelle in quantità, ma soprattutto in eleganza. È ormai leggendario il tocco di frivolezza con cui abbandona una posizione per abbracciarne un’altra. È arrivato persino a definire il M5S «liberale» e «moderato» senza scoppiare a ridere, anzi incorrendo nell’ira funesta di Marco Travaglio. Finora, però, ne ha tratto più applausi che fischi, complice anche una schiera di volenterosi giornalisti mai sazi del lecca-lecca in favore del potente di turno. Anche per lui, tuttavia, i tempi stanno per cambiare. I transfughi di Alternativa c’è contro di Maio Non per intervenuta resipiscenza nella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Ahi che brutta la memoria corta. Soprattutto quando te la rinfacciano sub specie inconsequentiae, l’incoerenza dei latini. Il ministro Dine è tra i massimi campioni. Nell’arte di sostenere tutto e il suo contrario non solo eccelle in quantità, ma soprattutto in eleganza. È ormai leggendario il tocco di frivolezza con cui abbandona una posizione per abbracciarne un’altra. È arrivato persino a definire il M5S «liberale» e «moderato» senza scoppiare a ridere, anzi incorrendo nell’ira funesta di Marco Travaglio. Finora, però, ne ha tratto più applausi che fischi, complice anche una schiera di volenterosi giornalisti mai sazi del lecca-lecca in favore del potente di turno. Anche per lui, tuttavia, i tempi stanno per cambiare. I transfughi di Alternativa c’èdiNon per intervenuta resipiscenza nella ...

