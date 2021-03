Gli Europarlamentari del Pd incontrano Letta: Benifei si dimette da capogruppo (Di giovedì 18 marzo 2021) Brando Benifei, ha oggi dichiarato al Parlamento Europeo di volersi dimettere da capogruppo del Partito democratico per permettere al Segretario del partito, Enrico Letta, di poter compiere le ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Brando, ha oggi dichiarato al Parlamento Europeo di volersire dadel Partito democratico per permettere al Segretario del partito, Enrico, di poter compiere le ...

