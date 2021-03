Gli arbitri per la ventottesima giornata di Serie A (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra venerdì 19 e domenica 21 marzo 2021. Quali sono CROTONE-BOLOGNA Sabato 20/ h. 15.00 Arbitro: Fourneau Assistenti: Bottegoni-Pagnotta Iv: Pezzuto Var: Giacomelli Avar: De Meo FIORENTINA-MILAN H.18 Arbitro: Guida Assistenti: Passeri-Rossi Iv: Di Martino Var: Massa Avar: Di Vuolo HELLAS VERONA-ATALANTA H.12.30 Arbitro: Pairetto Assistenti: Imperiale-Di Iorio Iv: Pasqua Var: Manganiello Avar: Mieli JUVENTUS-BENEVENTO H.15 Arbitro: Abisso Assistenti: Giallatini-Lo Cicero Iv: Giuia Var: Banti Avar: Vivenzi PARMA-GENOA venerdi 19/3 h. 20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Liberti-Tadino Iv: Calvarese Var: Mazzoleni Avar: Costanzo ROMA-NAPOLI H.20.45 Arbitro: Di Bello Assistenti: Peretti-Paganessi Iv: Ayroldi Var: Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra venerdì 19 e domenica 21 marzo 2021. Quali sono CROTONE-BOLOGNA Sabato 20/ h. 15.00 Arbitro: Fourneau Assistenti: Bottegoni-Pagnotta Iv: Pezzuto Var: Giacomelli Avar: De Meo FIORENTINA-MILAN H.18 Arbitro: Guida Assistenti: Passeri-Rossi Iv: Di Martino Var: Massa Avar: Di Vuolo HELLAS VERONA-ATALANTA H.12.30 Arbitro: Pairetto Assistenti: Imperiale-Di Iorio Iv: Pasqua Var: Manganiello Avar: Mieli JUVENTUS-BENEVENTO H.15 Arbitro: Abisso Assistenti: Giallatini-Lo Cicero Iv: Giuia Var: Banti Avar: Vivenzi PARMA-GENOA venerdi 19/3 h. 20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Liberti-Tadino Iv: Calvarese Var: Mazzoleni Avar: Costanzo ROMA-NAPOLI H.20.45 Arbitro: Di Bello Assistenti: Peretti-Paganessi Iv: Ayroldi Var: Di ...

