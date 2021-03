Gli arbitri per la trentesima giornata di Serie B (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto in programma tra venerdì 19 e domenica 21 marzo 2021. Quali sono ? ASCOLI-CREMONESE Arbitro: Ghersini Assistenti: Bercigli-Scatragli Iv: Rapuano EMPOLI-ENTELLA Arbitro: Marchetti Assistenti: Colarossi-Di Monte Iv: Robilotta FROSINONE-LECCE Arbitro: Dionisi Assistenti: Scarpa-Della Croce Iv: Massimi VICENZA-PESCARA Arbitro: Illuzzi Assistenti: Rossi C- Annaloro Iv: Prontera MONZA-VENEZIA Arbitro: Volpi Assistenti: Pagliardini-Raspolini Iv: Maggioni PODENONE-PISA Arbitro: Amabile Assistenti: Calieri-Trinchieri Iv: Meraviglia REGGIANA-COSENZA Arbitro: Sacchi Assistenti: Sechi-Saccenti Iv: Abbattista REGGINA-CHIEVO VERONA Arbitro: Paterna Assistenti: Ruggieri-Maccadino Iv: Serra SALERNITANA-BRESCIA domenica 21/3 h.21 Arbitro: Santoro Assistenti: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto in programma tra venerdì 19 e domenica 21 marzo 2021. Quali sono ? ASCOLI-CREMONESE Arbitro: Ghersini Assistenti: Bercigli-Scatragli Iv: Rapuano EMPOLI-ENTELLA Arbitro: Marchetti Assistenti: Colarossi-Di Monte Iv: Robilotta FROSINONE-LECCE Arbitro: Dionisi Assistenti: Scarpa-Della Croce Iv: Massimi VICENZA-PESCARA Arbitro: Illuzzi Assistenti: Rossi C- Annaloro Iv: Prontera MONZA-VENEZIA Arbitro: Volpi Assistenti: Pagliardini-Raspolini Iv: Maggioni PODENONE-PISA Arbitro: Amabile Assistenti: Calieri-Trinchieri Iv: Meraviglia REGGIANA-COSENZA Arbitro: Sacchi Assistenti: Sechi-Saccenti Iv: Abbattista REGGINA-CHIEVO VERONA Arbitro: Paterna Assistenti: Ruggieri-Maccadino Iv: Serra SALERNITANA-BRESCIA domenica 21/3 h.21 Arbitro: Santoro Assistenti: ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Bocciatura di massa. In Europa trattano meglio il pallone e corrono di più. Bentancur simbolo del gap. Gli ar… - ZZiliani : E come ogni domenica sera la domanda è: cari ?@Inter?, ?@acmilan?, ?@Atalanta_BC?, ?@OfficialASRoma?, ?@sscnapoli?… - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - Barellismo11 : La tifoseria che rivendica gli scudetti degli arbitri chiusi negli spogliatoi parla di campionato falsato. Siete delle macchiette - markmssia : RT @Filoribs: Mi fa morire questo giornalismo che si sveglia solo quando il calcio italiano prende sberle in europa. Poi quando le immagini… -