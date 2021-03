Giustizia, Cartabia: "Sulle riforme cercare soluzioni condivise" (Di giovedì 18 marzo 2021) Il "tema dominante" della "domanda di Giustizia dei cittadini e delle istituzione europee" è di "approntare riforme in grado di operare la riduzione dei tempi della Giustizia", ha sottolineato la ministra della Giustizia Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) Il "tema dominante" della "domanda didei cittadini e delle istituzione europee" è di "approntarein grado di operare la riduzione dei tempi della", ha sottolineato la ministra della

Advertising

Azione_it : Ieri la Ministra #Cartabia ha ricordato che la presunzione d'innocenza è *un diritto*, archiviando finalmente il gi… - Linkiesta : L’approccio diplomatico, il nodo prescrizione affrontato senza soluzioni di forza, il rispetto della presunzione di… - MonicaCirinna : Sono in commissione giustizia in Senato per l’audizione della Ministra Cartabia come @pdnetwork chiederemo impegno… - gstelluti : RT @kiara86769608: Giorgia Meloni ha richiesto alla Ministra della Giustizia Cartabia di abolire la riforma della prescrizione realizzata d… - pcorn0 : RT @ve10ve: #Cartabia 'Un processo dalla durata ragionevole risolverebbe il nodo della prescrizione relegandola a evento eccezionale'. Lei… -