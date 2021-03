Giuseppe Conte | il post su Facebook nella Giornata nazionale per le vittime del Covid | “Il dolore per tanti affetti perduti ci deve ora trasmettere la forza per vincere questa sfida”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno appena concluso il loro discorso, atteso quest’oggi al Cimitero Monumentale di Bergamo dove si è tenuta la cerimonia per lain ricordo delledi Coronavirus. Unasimbolica, drammatica per l’Italia che esattamente oggi, un anno fa, faceva i conti per la prima volta con la drammaticità dell’epidemia immortalata per sempre in quello scatto di Emanuele Di Terlizzi: i mezzi dell’esercito che attraversano la città di Bergamo per trasportare via i feretri dei primi morti di. Arrivano in questi momenti, attraverso i canali ufficiali, le parole dell’allora presidente del Consigliotrovatosi un anno fa a dover fare i conti con ...