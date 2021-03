Giulia Salemi problemi in famiglia: l’ex gieffina sparisce dai social (Di giovedì 18 marzo 2021) Giulia Salemi – Solonotizie24Nuovo momento difficile per Giulia Salemi che ha deciso di allontanarsi dai social per un po’. A mettere in allarme i fan è stata anche l’assenza dell’influencer ed ex gieffina bis è stata la sua assenza durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, alla quale sta prendendo parte anche la mamma Fariba. Il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per Giulia Salemi è stato uno step davvero molto importante per l’influencer dato che qui, ancora una volta, a giovane donna ha trovato l’amore. Le settimane nella casa, e quelle fuori la casa del GF, non sono state facile per la Salemi che non sarebbe stata bene accolta dalla famiglia di Pierpaolo Petrelli, anche se in questo ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021)– Solonotizie24Nuovo momento difficile perche ha deciso di allontanarsi daiper un po’. A mettere in allarme i fan è stata anche l’assenza dell’influencer ed exbis è stata la sua assenza durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, alla quale sta prendendo parte anche la mamma Fariba. Il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip perè stato uno step davvero molto importante per l’influencer dato che qui, ancora una volta, a giovane donna ha trovato l’amore. Le settimane nella casa, e quelle fuori la casa del GF, non sono state facile per lache non sarebbe stata bene accolta dalladi Pierpaolo Petrelli, anche se in questo ...

