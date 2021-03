Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli: “Per lei contro il volere della mia famiglia” (Di giovedì 18 marzo 2021) Giulia Salemi è innamorata di Pierpaolo Pretelli e lui ricambia totalmente il sentimento. Come confessato dall’ex Velino durante una lunga intervista per il portale Zon.it, per lei è addirittura andato “contro un parere familiare”, che in quel preciso momento tifava per la coppia Pretelli-Gregoraci. “In alcune decisioni mi consulto molto con la mia famiglia, ho un rapporto bellissimo – ad esempio – con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però sono uno che agisce molto con la sua testa, magari sbaglierò, ma avrò sbagliato solo io. Non mi tiro indietro di fronte alle mie decisioni, e penso di averlo dimostrato anche durante il Grande Fratello Vip quando, con Giulia, sono andato contro un parere ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 marzo 2021)è innamorata die lui ricambia totalmente il sentimento. Come confessato dall’ex Velino durante una lunga intervista per il portale Zon.it, per lei è addirittura andato “un parere familiare”, che in quel preciso momento tifava per la coppia-Gregoraci. “In alcune decisioni mi consulto molto con la mia, ho un rapporto bellissimo – ad esempio – con mia zia, la sorella di mia madre, per altre sento anche gli amici. Di base però sono uno che agisce molto con la sua testa, magari sbaglierò, ma avrò sbagliato solo io. Non mi tiro indietro di fronte alle mie decisioni, e penso di averlo dimostrato anche durante il Grande Fratello Vip quando, con, sono andatoun parere ...

