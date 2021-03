Giulia Salemi e l’assenza dai social: “Problemi di famiglia” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’influencer Giulia Salemi sta attraversando un momento difficile, e per queste ragioni si è allontanata dai social. La causa è imputabile ad alcuni prooblemi in famiglia che riguardano un membro da lei molto amato, si tratterebbe della nonna, che in queste ore si trova ricoverata in ospedale. Giulia, solitamente sempre molto attiva sui suoi social media, in questi giorni non aveva in effetti postato nulla, cosa molto inusuale. La cosa non è passata inosservata ai suoi seguaci. Così ha deciso di rompere il silenzio, spiegando il perché di questo suo temporaneo allontanamento così repentino. La bella influencer persiana, quindi, ha spiegato l’assenza tramite la seguente dichiarazione: “Purtroppo, ho avuto un problema famigliare e non sono stata ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 marzo 2021) L’influencersta attraversando un momento difficile, e per queste ragioni si è allontanata dai. La causa è imputabile ad alcuni prooblemi inche riguardano un membro da lei molto amato, si tratterebbe della nonna, che in queste ore si trova ricoverata in ospedale., solitamente sempre molto attiva sui suoimedia, in questi giorni non aveva in effetti postato nulla, cosa molto inusuale. La cosa non è passata inosservata ai suoi seguaci. Così ha deciso di rompere il silenzio, spiegando il perché di questo suo temporaneo allontanamento così repentino. La bella influencer persiana, quindi, ha spiegatotramite la seguente dichiarazione: “Purtroppo, ho avuto un problemare e non sono stata ...

